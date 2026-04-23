Cпикер законодательного собрания Прикамья заявился на праймериз

Председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в краевой парламент. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания. Он зарегистрировался как участник предварительного голосования по округу № 23.

Источник: Коммерсантъ

Председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в краевой парламент. Об этом сообщает пресс-служба заксобрания. Он зарегистрировался как участник предварительного голосования по округу № 23.

Стоит отметить, что по итогам праймериз 2021 года за него отдало самое большое количество участников предварительного голосования в Прикамье.

Валерий Сухих представляет интересы жителей округа № 23 в региональном парламенте с 2011 года. Тогда же он впервые стал спикером законодательного собрания региона. Избирательный округ охватывает четыре муниципалитета: Бардымский, Еловский, Осинский муниципальные округа, а также часть Чайковского городского округа.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше