В Хабаровске директора УК наказали за холод в квартире после аварии

В Хабаровске жительница шесть дней ждала тепла из-за замёрзших труб.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Индустриального района Хабаровска привлекла к административной ответственности руководителя управляющей компании за нарушение сроков восстановления теплоснабжения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Проверка проведена по обращению местной жительницы. Установлено, что в многоквартирном доме по улице Краснореченской произошла авария на централизованной сети отопления. В тот же день подачу тепла возобновили для всех квартир, кроме одной. В ней трубопровод замёрз из-за низких температур, и отопление восстановили только спустя шесть дней. Всё это время жильцы находились в холоде, что нарушило их права и законные интересы.

По факту выявленных нарушений прокуратура внесла руководителю ООО «УК “Амурлифт Хабаровск” представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Также в отношении должностного лица вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 ст. 7.23 КоАП РФ. Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей.

