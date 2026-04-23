Над Нижегородской областью отразили атаку 11 беспилотников

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр — РИА Новости. Атаку 11 БПЛА отразили над Нижегородской областью, поврежден объект на территории одного из предприятий, никто не пострадал, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«Ночью над промышленной зоной Кстовского района силы ПВО отразили атаку 11 вражеских БПЛА. В результате падения обломков повреждения с последующим горением получил объект на территории одного из предприятий», — написал Никитин в своем канале на платформе «Макс».
Он отметил, что оперативные службы ликвидируют последствия инцидента.
«По предварительным данным, пострадавших нет», — уточнил глава региона.
