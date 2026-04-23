В Хабаровском крае готовят бизнес к ЭКСПО в Харбине

В Хабаровском крае предпринимателям рассказали, как подготовиться к Российско-Китайскому ЭКСПО в Харбине, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Встречу Клуба экспортеров организовал краевой Центр поддержки экспорта. Участие в ней приняли компании, которые уже в мае планируют представить продукцию на международной выставке в Китае. Сейчас они готовят презентации, прорабатывают деловые контакты и ведут переговоры с потенциальными партнёрами.
Поддержка бизнеса оказывается в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного Владимиром Путиным.
Эксперты и предприниматели, уже имеющие опыт работы на зарубежных площадках, поделились практическими советами. Руководитель группы компаний «Атом» Андрей Почелинцев подчеркнул, что выход на внешний рынок требует серьёзной подготовки: от расчёта полной стоимости товара с учётом логистики и пошлин до готовности компании масштабировать производство.
Он отметил, что успех выставки начинается не в день открытия стенда, а уже после неё — когда идут реальные переговоры и заключаются контракты.
Основатель брендаАлексей Заяц рассказал о специфике работы с китайским рынком. По его словам, ключевое значение имеет перевод коммерческих предложений на китайский язык, активное продвижение заранее и использование цифровых инструментов — в частности, QR-кодов и WeChat.
Он также обратил внимание на то, что на выставках важно уметь отличать реальных партнёров от случайных посетителей и делать ставку на уникальность продукта. Особенно востребованы натуральные товары и продукты с дальневосточной спецификой — например, с добавлением лимонника или элеутерококка.
Директор Центра поддержки экспорта Хабаровского края Анна Тимячева отметила, что участие в ЭКСПО открывает для бизнеса новые рынки и возможности. По её словам, регион помогает компаниям не только с организацией участия, но и компенсирует до 80% затрат на транспортировку продукции по России.
Отдельное внимание уделяется качеству презентационных материалов и подготовке документов — без этого выйти на международный рынок сложно даже при наличии сильного продукта.
Заместитель директора центра Марина Донец добавила, что коллективное участие в выставках усиливает эффект продвижения. По её словам, общий стенд региона под брендом «Сделано в России» вызывает больше доверия у иностранных партнёров и помогает привлекать внимание крупных дистрибьюторов.
Также предприниматели обсудили логистику, сертификацию продукции и работу с китайскими онлайн-платформами.
Центр поддержки экспорта продолжит консультации для бизнеса. Встречи Клуба экспортеров проходят регулярно и открыты для всех компаний, независимо от опыта внешнеэкономической деятельности.