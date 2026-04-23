Ущерб в 600 тысяч долларов ради селфи: пилоты опозорили ВВС страны из-за фото для соцсетей

Военно-воздушные силы Южной Кореи принесли официальные извинения за аварию, произошедшую в декабре 2021 года. Тогда в небе столкнулись два истребителя F-15K. Как сообщает Reuters, причиной инцидента стало увлечение лётчиков съёмкой селфи и видео во время полёта.
По данным отчёта Государственного комитета по аудиту, пилоты начали выполнять небезопасные манёвры ради красивых кадров. Случилось это в небе над городом Тэгу. Выяснилось, что пилот ведомого истребителя решил сделать серию снимков в честь своего последнего полёта перед увольнением.
Чтобы поймать лучший ракурс, он без разрешения начал резко набирать высоту и кренить машину. В то же время пилот ведущего самолёта отвлёкся на видеосъёмку. В результате самолёты опасно сблизились, и ведомый задел хвостом крыло флагмана.
К счастью, никто из людей не пострадал, однако ущерб технике превысил 600 тысяч долларов. Комиссия возложила основную вину на пилота ведомого. Теперь ему предстоит возместить примерно десятую часть расходов на ремонт. Также военных раскритиковали за слабый контроль над дисциплиной в воздухе.
Представитель ВВС уточнил, что одного из лётчиков отстранили от полётов и строго наказали по дисциплинарной линии. Вскоре после этого он уволился из Вооружённых сил.
Отметим, что полный отчёт о расследовании контрольно-ревизионное управление Сеула обнародовало только 22 апреля 2026 года, хотя авария случилась пять лет назад.