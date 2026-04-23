Лесные пожарные Иркутской области получили шесть новых УАЗов для патрулирования

В Иркутскую область прибыла первая в 2026 году партия лесопатрульной техники. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, шесть автомобилей УАЗ в комплектации «Фермер» уже проверили и готовят к работе. Машины помогут следить за обстановкой в лесах с земли и оперативно доставлять пожарные группы к очагам.
Технику купили в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в национальный проект «Экологическое благополучие».
— Новые автомобили позволят охватить патрулированием большую площадь и повысят эффективность охраны лесов. Эта простая, но надежная техника станет настоящим подспорьем для наших лесопожарных формирований.
Всего по нацпроекту в этом году область получит почти 94 миллиона рублей. На эти деньги помимо УАЗов закупят еще пожарный автомобиль, больше 1350 единиц различного оборудования и свыше 200 радиостанций.
Кроме того, из федерального бюджета выделили дополнительно 84 миллиона рублей. На эту сумму приобретут 21 единицу техники, среди которой грузопассажирские машины, квадроциклы, моторные лодки для патрулирования рек и автобусы для перевозки людей. Все это отправят работать в труднодоступные районы.