Лесные пожарные Иркутской области получили шесть новых УАЗов для патрулирования

В Иркутскую область прибыла первая в 2026 году партия лесопатрульной техники. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, шесть автомобилей УАЗ в комплектации «Фермер» уже проверили и готовят к работе. Машины помогут следить за обстановкой в лесах с земли и оперативно доставлять пожарные группы к очагам.