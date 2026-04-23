Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сладкая ловушка: эксперты рассказали о продуктах со скрытым сахаром

Волгоградцам, которые беспокоятся о своем здоровье, их лучше не покупать.

Волгоградцам стоит внимательнее смотреть на состав продуктов в корзине. Эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов назвал пять категорий товаров со скрытым сахаром — и предложил безопасную замену, которую можно найти в обычном супермаркете.

Первая группа — готовые завтраки: глазированные хлопья, подушечки с начинкой. Сахара там 40−50 г на 100 г продукта. Это вызывает резкий скачок инсулина и чувство голода уже через час.

Вторая — промышленные йогурты и глазированные сырки. Обезжиренный йогурт с «фруктовым наполнителем» содержит почти столько же сахара, сколько банка колы. Сырок — это кондитерское изделие под видом молочного продукта.

Третья категория — соусы: кетчуп, барбекю, «легкий» майонез. Сахар здесь работает как консервант и усилитель вкуса. В одной столовой ложке кетчупа — до 4 г сахара. Четвертая — полуфабрикаты: рыбные и куриные палочки в панировке, котлеты заводского производства. Сахар добавляют в фарш и кляр для румяной корочки. Его не чувствуешь на вкус, но он есть.

Пятая — соки прямого отжима и нектары, особенно виноградный и яблочный. В стакане сока без мякоти — 5−6 чайных ложек фруктозы. Это жидкие калории, которые не дают чувства сытости.

Маликов подчеркнул: для каждого продукта из стоп-листа есть достойная замена в обычном российском магазине. Достаточно внимательно читать этикетки и выбирать варианты без добавленного сахара, — пишет «РГ».

