Сладкая ловушка: эксперты рассказали о продуктах со скрытым сахаром

Волгоградцам стоит внимательнее смотреть на состав продуктов в корзине. Эксперт в области пищевой промышленности Сергей Маликов назвал пять категорий товаров со скрытым сахаром — и предложил безопасную замену, которую можно найти в обычном супермаркете.
Первая группа — готовые завтраки: глазированные хлопья, подушечки с начинкой. Сахара там 40−50 г на 100 г продукта. Это вызывает резкий скачок инсулина и чувство голода уже через час.
Вторая — промышленные йогурты и глазированные сырки. Обезжиренный йогурт с «фруктовым наполнителем» содержит почти столько же сахара, сколько банка колы. Сырок — это кондитерское изделие под видом молочного продукта.
Третья категория — соусы: кетчуп, барбекю, «легкий» майонез. Сахар здесь работает как консервант и усилитель вкуса. В одной столовой ложке кетчупа — до 4 г сахара. Четвертая — полуфабрикаты: рыбные и куриные палочки в панировке, котлеты заводского производства. Сахар добавляют в фарш и кляр для румяной корочки. Его не чувствуешь на вкус, но он есть.
Пятая — соки прямого отжима и нектары, особенно виноградный и яблочный. В стакане сока без мякоти — 5−6 чайных ложек фруктозы. Это жидкие калории, которые не дают чувства сытости.
Маликов подчеркнул: для каждого продукта из стоп-листа есть достойная замена в обычном российском магазине. Достаточно внимательно читать этикетки и выбирать варианты без добавленного сахара, — пишет «РГ».
