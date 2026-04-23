Родители красноярских старшеклассников рассказали о тратах на репетиторов

Как сообщили в пресс-службе российского онлайн-сервиса по поиску работы и подбора персонала, услугами репетиторов в краевом центре пользуются 29% семей учеников 7—8-х классов, 52% родителей 9-классников и 55% родителей учащихся 10—11-х классов. В среднем родители учеников 7—8-х классов тратят на дополнительные занятия 4 100 рублей в неделю. Чаще всего они нанимают репетиторов по таким предметам, как алгебра и геометрия, английский и русский языки, литература, физика и информатика. Для учащихся 9, 10 и 11-х классов основными направлениями являются: алгебра и геометрия, русский язык и литература. Расходы семей на репетиторов для 9-классников составляют до 5 100 рублей в неделю. Родителям старшеклассников подготовка детей к ЕГЭ в среднем обходимся в 6 тысяч рублей еженедельно.