Над Воронежской областью сбили 24 беспилотника

ВОРОНЕЖ, 23 апр — РИА Новости. Двадцать четыре БПЛА сбиты минувшей ночью в небе над Воронежской областью, повреждены кровля и фасад частного дома, а также два автомобиля, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним городом и восемью районами Воронежской области были обнаружены, уничтожены и подавлены 24 беспилотных летательных аппарата», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет, отметил он.
«В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов повреждены кровля и фасад частного дома, а также два автомобиля», — добавил Гусев.
