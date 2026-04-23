Волгоградские профсоюзы отказались от первомайского шествия

В облсовпрофе подтвердили, что первомайского шествия в Волгограде 1 мая не будет. Демонстрацию заменили другими мероприятиями, план которых обнародовала организация. В День весны и труда активисты проведут митинг, а в здании облсовпрофа пройдет гала-концерт. В последние дни апреля состоятся также встречи профсоюзных деятелей с представителями власти, пройдет и чествование ветеранов движения.

Напомним, как сообщало V102.RU, ранее в Волгоградском облсофпрофе заявляли об отмене демонстрации из-за соображений безопасности. Первомайская демонстрация не проводится в Волгограде уже несколько лет. Сначала — из-за ковидных ограничений. Последний раз колонны с красными знаменами прошли по центру города в 2022 году.