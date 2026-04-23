Активы крупнейшего экспортера зерна в Ростовской области снова выставили на торги

Активы крупнейшего экспортера зерна в Ростовской области повторно выставили на торги. Это следует из данных, опубликованных на портале «ГИС Торги».
Росимущество вновь пытается продать 100% долей компании «Родные поля». Стартовая цена осталась прежней — 11,7 миллиарда рублей. Однако теперь торги пройдут не на повышение, а на понижение. Минимальная цена, до которой могут снизить лот, — 5,85 миллиарда.
Напомним, первый аукцион в марте не состоялся, поскольку на него не нашлось желающих поучаствовать. Прием заявок на новый торг завершится 18 мая. Итоги подведут 21 мая.
Напомним, предприятие изъяли в доход государства по иску Генпрокуратуры в конце 2024 года.
