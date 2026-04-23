Активы крупнейшего экспортера зерна в Ростовской области снова выставили на торги

Росимущество вновь пытается продать 100% долей компании «Родные поля». Стартовая цена осталась прежней — 11,7 миллиарда рублей. Однако теперь торги пройдут не на повышение, а на понижение. Минимальная цена, до которой могут снизить лот, — 5,85 миллиарда.