Активы крупнейшего экспортера зерна в Ростовской области снова выставили на торги

Торги пройдут с понижением цены до 5,85 млрд, заявки принимают до 18 мая.

Источник: Комсомольская правда

Активы крупнейшего экспортера зерна в Ростовской области повторно выставили на торги. Это следует из данных, опубликованных на портале «ГИС Торги».

Росимущество вновь пытается продать 100% долей компании «Родные поля». Стартовая цена осталась прежней — 11,7 миллиарда рублей. Однако теперь торги пройдут не на повышение, а на понижение. Минимальная цена, до которой могут снизить лот, — 5,85 миллиарда.

Напомним, первый аукцион в марте не состоялся, поскольку на него не нашлось желающих поучаствовать. Прием заявок на новый торг завершится 18 мая. Итоги подведут 21 мая.

Напомним, предприятие изъяли в доход государства по иску Генпрокуратуры в конце 2024 года.

