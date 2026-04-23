203 общественных территории Хабаровского края претендуют на благоустройство

Уже сейчас жители Хабаровского края могут принять участие в развитии городской среды и сделать выбор территорий, которые нуждаются в преображении. До 12 июня на онлайн-платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru проходит Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«21 апреля президент РФ Владимир Путин объявил старт очередного голосования за объекты благоустройства в рамках проекта “Формирование комфортной городской среды”. За первые дни голосования уже более 13 тыс. жителей Хабаровского края отдали свой голос. На данный момент лидирует территория в Индустриальном районе г. Хабаровска “Сквер по ул. Волочаевской — ул. Блюхера”. За нее проголосовало уже почти 2 тысячи жителей», — сказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.
В этом году на портале размещено 203 общественных территории Хабаровского края, предложенных для благоустройства в 2027 году. Участниками проекта стали 52 населенных пункта. Какие именно парки, скверы, аллеи и другие пространства преобразят решат сами жители. Отметим, системная работа по улучшению качества городской среды ведется по президентским нацпроектам и Народной программе Единой России.
Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет. Сделать это можно на платформе, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе», а также с помощью волонтёров.
Напомним, по итогам прошедших голосований в Хабаровском крае за 7 лет благоустроено 742 общественных пространства в 56 муниципальных образованиях. В этом году работы выполнят еще в 58 парках, скверах и на других территориях региона.
