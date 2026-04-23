Ранее судимый житель Канска проигнорировал постановку на учет и вновь отправился в колонию

Ранее судимый 36-летний житель Канска вновь отправился в исправительную колонию за игнорирование административного надзора.
В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю рассказали, что в конце 2024 года мужчина освободился из тюрьмы, где отбывал уголовное наказание за совершение ряда имущественных преступлений. В отношении него установили административный надзор на 8 лет с обязательной ежемесячной явкой в полицию по месту жительства, запретом на выезд за пределы края и нахождение вне дома с 22:00 до 06:00.
При освобождении он указал, что будет пребывать в Канском центре социальной адаптации. Однако, приехав в город, самовольно без причины изменил адрес своего нахождения, а также проигнорировал обязательную постановку на учет в отделе полиции.
«Сотрудники участковой службы полиции, выявившие данный противоправный факт, завели на судимого дело административного надзора и приняли меры по его розыску. Спустя полгода во время отработки вызова о бытовом конфликте полицейские узнали в одном из участников дебоша скрывавшегося мужчину и задержали его для разбирательств. Мужчина признал вину в содеянном и пояснил, что просто хотел жить со знакомыми, а не в социальном заведении, где за ним велся бы контроль», — отметили в краевой полиции.
По данному факту за уклонение от административного надзора в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 314.1 УК РФ.
Мужчину приговорили к 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
