В Калининграде ищут подрядчика для ремонта крыши старинного здания Розенауской школы

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта крыши старинного здания Розенауской народной школы. На эти цели выделили 47,5 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Историческое здание располагается на улице Зои Космодемьянской. Сейчас там располагается школа № 5. Победителю торгов предстоит привести в порядок крышу здания — отремонтировать конструкции и уложить черепицу.
Подрядчика определят 13 мая. Выполнить работы нужно в течение 97 дней с даты заключения контракта.
Ранее сообщали, что ремонт исторического здания будут выполнять поэтапно в период летних каникул. Сначала рассчитывают привести в порядок крышу и спортивный зал, а затем сделать фасад, ремонт помещений и инженерных сетей. До этого экспертиза одобрила проект комплексного капитального ремонта.
По данным портала Prussia39.ru, здание народной школы в Розенау возвели в 1890—1892 годах. Для фундамента использовали валуны бывших крепостных сооружений города. К 1930-м образовательному учреждению пристроили большой спортивный зал и бассейн, а также третий этаж.
С весны 1945 года в здании дислоцировался 132-й пограничный Минский ордена Красной Звезды полк войск НКВД СССР. В сентябре 1946-го в школе возобновили занятия. В первый год там преподавали 19 человек и учились 119 детей.
Здание бывшей Розенауской школы представляет собой трёхэтажное сооружение с высокой вальмовой крышей. Центр фасада украшает ризалит, завершённый фахверковым фронтоном. В 2007 году объект признали объектом культурного наследия.