На Солнце впервые за две недели произошли сильные вспышки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Две вспышки класса М зарегистрированы на Солнце утром 23 апреля. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
«23 апреля в 07:35 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4419 (N16W58) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 28 минут. В 07:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4420 (N16E43) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 18 минут», — отмечается в сообщении.
В последний раз вспышка такой мощности была зафиксирована 9 апреля.
Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил ТАСС, что уже на текущей неделе ожидается рост вспышечной активности до среднего уровня.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.