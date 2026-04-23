В Омской области ввели карантин из-за бешенства в трёх сёлах

Они расположены сразу в трёх районах.

В Омской области вновь выявили очаги бешенства. Смертельно опасную инфекцию обнаружили в личных подсобных хозяйствах сразу в трёх населённых пунктах — селе Любино-Малороссы Любинского района, деревне Тупицыно Называевского района и селе Белогривка Большеуковского района.

Во всех случаях введён карантин на два месяца — до 21 июня 2026 года. При этом в Любино-Малороссах это уже не первый случай за последний месяц.

Ограничения затронут владельцев животных: запрещено ввозить и вывозить животных, снимать шкуры с павших животных, а сами очаги инфекции закрыты для посещения посторонними.

Как следует из проекта указа губернатора, очагами признаны территории вокруг частных домов. В Любино-Малороссах карантин установлен в радиусе 500 метров от дома на улице Рабочей, 25, а в Тупицыно и Белогривке — в радиусе 1,5 километра от домов на улицах Зелёной, 4 и Центральной, 58 соответственно.

Напомним, что совсем недавно 11-летний мальчик из села Бессарабка Русско-Полянского района погиб после того, как его поцарапал заражённый бешенством щенок.