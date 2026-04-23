Донские власти пока не нашли средства на строительство нового корпуса ЦГБ

По словам Старжинской, проектно-сметная документация по объекту полностью подготовлена. Ориентировочная стоимость строительства нового корпуса Центральной городской больницы имени Семашко составляет около 23 млрд рублей. Проект корпуса предусматривает 660 стационарных мест, 17 операционных, диагностические отделения (лучевая диагностика, эндоскопия), клинико-диагностическую лабораторию и административный блок. Однако на текущий момент остаётся открытым вопрос, за чей счёт будет реализован этот масштабный проект.