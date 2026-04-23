Донские власти пока не нашли средства на строительство нового корпуса ЦГБ. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Олеся Старжинская в ходе общения с представителями СМИ, посвящённого вопросам здравоохранения.
По словам Старжинской, проектно-сметная документация по объекту полностью подготовлена. Ориентировочная стоимость строительства нового корпуса Центральной городской больницы имени Семашко составляет около 23 млрд рублей. Проект корпуса предусматривает 660 стационарных мест, 17 операционных, диагностические отделения (лучевая диагностика, эндоскопия), клинико-диагностическую лабораторию и административный блок. Однако на текущий момент остаётся открытым вопрос, за чей счёт будет реализован этот масштабный проект.
Старжинская подчеркнула, что появление современной медицинской инфраструктуры, безусловно, важно для региона. Как только решение по финансированию будет найдено, администрация оперативно проинформирует об этом жителей области.