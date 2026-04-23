К апрелю этого года в донской бюджет поступило 40 млн рублей турналога

В бюджет Ростовской области к апрелю этого года поступило 40 млн руб. туристического налога. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на минэкономразвития региона.

Источник: Коммерсантъ

В бюджет Ростовской области к апрелю этого года поступило 40 млн руб. туристического налога. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на минэкономразвития региона.

Исследовать показатель в сравнении с прошлым годом не представляется возможным. Туристический налог ввели с 1 января 2025 года с ежеквартальной периодичностью уплаты. К маю прошлого года сборы турналога составили 22,8 млн руб.

По данным ведомства, в 2026 году увеличилось количество органов местного самоуправления Ростовской области, которые ввели на своей территории данный налог. В прошлом году турналог собирали в 113 муниципалитетах, в этом году — в 154.