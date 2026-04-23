Следующая рабочая неделя для жителей Хабаровского края будет укороченной

Следующая неделя принесет жителям Хабаровского края праздники и первые майские выходные. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», последний день апреля отметится учрежденным президентом Днем коренных малочисленных народов России. А сразу после — еще один праздник, Первомай.
Праздник Весны и Труда подарит россиянам сразу несколько выходных. Днями отдыха в 2026 году станут 1,2 и 3 мая, в связи с чем и предстоящая рабочая неделя получится укороченной. А второй период «майских выходных» придется на 9,10 и 11 числа месяца, и рабочая неделя в их преддверии будет стандартной.
В целом с 1 по 9 мая на территории Хабаровского края планируют провести более 300 мероприятий, в которых примут участие более 200 тысяч человек. Центральным событием станет парад Победы в Хабаровске.
— Безопасность людей — наш приоритет, и это касается как обычных дней, так и майских праздников. Мы обязаны сделать все, чтобы жители Хабаровского края чувствовали себя защищенными, — подчеркнул губернатор Дмитрий Демешин на заседании антитеррористической комиссии.
В связи с этим личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный вариант несения службы. В охране общественного порядка 1 мая будет задействовано около 300 человек, а 9 мая — 3400 человек. Также для обеспечения безопасности участников и гостей праздничных мероприятий заблаговременно установят достаточное количество рамок-металлоискателей, проведут оцепление территории, на которой будут проходить парады.