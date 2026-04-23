В Красноярске снова задержали бесправника на тонированном «Мерседесе» (видео)

В Красноярске задержали водителя без прав, который катался на тонированном «Мерседесе» без номеров, сообщили в ГАИ.
20-летнего нарушителя задержали в Свердловском районе Красноярска. Молодой человек уже попадал в поле зрения сотрудников ДПС на прошлой неделе, но должных выводов не сделал. В итоге на него составили новые протоколы, общая сумма штрафов, которые грозят нарушителю, может превысить 22 000 рублей.
Автомобиль эвакуировали и отправили на специализированную стоянку.
«Напоминаем водителям о необходимости строго соблюдать Правила дорожного движения. Управление транспортным средством без прав и без регистрации не только нарушает закон, но и создаёт угрозу безопасности на дорогах», — обратились к красноярцам полицейские.