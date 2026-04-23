Стало известно, какие трассы отремонтируют в Красноярском крае в 2026 году

Дорожные службы Красноярского края утвердили планы восстановления региональных трасс. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 38 участков: на 32 из них проведут обычный ремонт, ещё 6 ждёт капитальное восстановление. Общая протяжённость нового покрытия составит около 168 километров.
Как отметил заместитель руководителя краевого Управления автомобильных дорог Евгений Михалев, после подписания контрактов с подрядчиками детально прорабатываются графики, распределяются ресурсы и этапы работ — от поставки материалов до финишной укладки. Учитываются и погодные риски. Главная задача — завершить основные работы к концу лета.
Первые объекты начнут ремонтировать уже в ближайшее время. На данный момент выданы три разрешения на ремонт участков: обход Балахты, Шушь — Можары и Тюхтет — Чиндат.
В мае дорожники приступят к восстановлению трасс: Старая Еловка — Мендельский, Денисово — Канарай, Емельяново — Устюг, Енисейск — Пировское, Саянск — Тубинск — граница Курагинского района, Нижний Ингаш — Стретенка — Поскотино и Саяны.
Параллельно начнётся подготовка к капитальному ремонту дорог: Канск — Абан — Богучаны, Атаманово — Кононово — Кекур, Красноярск — Енисейск, а также объездной трассы Ужура.
Помимо ремонта дорог, в эксплуатацию также введут 10 мостов.
