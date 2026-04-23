Для татарстанских туристов обустроены пять экотроп

В Татарстане для туристов обустроены пять экотроп. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биоресурсам.
В Лениногорском районе находится тропа «По тропинкам заказника “Степной”, где можно увидеть сосновый бор, муравьиный город, сов и байбака, спящего семь месяцев в году.
Тропа «Путешествие в Бай Урманы» в парке Ивашева проходит среди 150 вековых деревьев, включая липы, сосны, березы и иву. Экотропа «Прикоснись к природе» в заказнике «Чулпан» Высокогорского района позволяет слушать звуки леса и рассматривать растения.
В Тетюшском районе на заказнике «Долгая поляна» растут 246 лиственниц старше 130 лет. На соседней Деревушенской поляне обитают жуки-олени, занесенные в Красную книгу, а дендропарк спускается к Волге.
Посещение экотроп требует согласования с администрацией для сохранения природы. Развитие экологического туризма осуществляется в рамках проекта «Экологическое благополучие».
