Стало известно, какие льготы получают «чернобыльцы» в Новосибирской области

Гражданам назначаются ежемесячные выплаты, компенсации за вред здоровью, средства на оздоровление и питание, а также доплаты за работу в зонах радиоактивного загрязнения. В отличие от других категорий льготников, они могут одновременно получать две ежемесячные выплаты — например, «чернобыльскую» и по инвалидности.
Кроме того, предусмотрен досрочный выход на пенсию. В отдельных случаях допускается получение сразу двух пенсий — страховой по старости и государственной по инвалидности.
Нетрудоспособные родственники умерших ликвидаторов также имеют право на двойные выплаты. Дополнительно предоставляется набор социальных услуг: бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, льготный проезд и дополнительный оплачиваемый отпуск для инвалидов.
Оформить выплаты и льготы можно через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы Социального фонда.