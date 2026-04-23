Стало известно, какие льготы получают «чернобыльцы» в Новосибирской области

В Новосибирской области меры социальной поддержки получают более тысячи человек, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, включая ликвидаторов и их семьи. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Источник: Сиб.фм

Гражданам назначаются ежемесячные выплаты, компенсации за вред здоровью, средства на оздоровление и питание, а также доплаты за работу в зонах радиоактивного загрязнения. В отличие от других категорий льготников, они могут одновременно получать две ежемесячные выплаты — например, «чернобыльскую» и по инвалидности.

Кроме того, предусмотрен досрочный выход на пенсию. В отдельных случаях допускается получение сразу двух пенсий — страховой по старости и государственной по инвалидности.

Нетрудоспособные родственники умерших ликвидаторов также имеют право на двойные выплаты. Дополнительно предоставляется набор социальных услуг: бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, льготный проезд и дополнительный оплачиваемый отпуск для инвалидов.

Оформить выплаты и льготы можно через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы Социального фонда.