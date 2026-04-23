Как уточняет издание, глава греческой дипломатии выступил с таким прогнозом на Дельфийском экономическом форуме. При этом главная интрига заключается в том, что министр не стал называть конкретного претендента на вступление. Кто именно может пополнить ряды союза, остается загадкой.
Еще в марте Politico уже анализировало сложности с приемом новых членов. Журналисты отмечали, что Брюсселю будет крайне трудно уговорить текущих участников согласиться на присоединение бедных стран. В качестве примера приводилась Украина, которая, скорее всего, будет получать из бюджета ЕС больше, чем вкладывать сама, что неизбежно сократит финансовые вливания в старые государства.
На этом фоне Владимир Зеленский вновь поднял тему евроинтеграции. Глава киевского режима пожаловался европейским партнерам на отсутствие конкретных сроков. Он заявил, что его страна якобы добросовестно выполняет все требования Брюсселя, но четкого ответа о дате вступления так и не получает.