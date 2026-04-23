54-летнюю фроловчанку ждет наказание за спаивание подростков

Во Фроловском районе дознаватель полиции передал в суд уголовное дело, фигурантом которого стала 54-летняя местная жительница. Горожанка работала барменом-кассиром в одном из кафе. И продавала алкоголь подросткам.

В октябре 2025 года женщину уже привлекали к административной ответственности за то, что она реализовала спиртное школьнику. Ей назначили штраф — 30 тысяч рублей. Однако, спустя месяц после приговора, она снова продала пиво 17-летней девушке. На выходе из магазина несовершеннолетнюю покупателя заметила сотрудник полиции.

За нарушение запрета на продажу алкоголя не достигшим 18 лет бармена привлекли теперь уже к уголовной ответственности.

«Ей грозит штрафа до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ранее суд в Волгограде наказал продавца тортов за пиратских «Смешариков».