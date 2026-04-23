Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Донской градсовет поддержал проект спортивно-рекреационного парка на 22 гектарах

Градостроительный совет Ростовской области одобрил создание спортивно-рекреационного парка в районе гребного канала и конгрессно-выставочного центра на Восточном шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Источник: Коммерсантъ

Под спортивный парк отведено 22 гектара. На этой территории появится единый кластер для профессионального и массового спорта, а также для отдыха.

«Никаких жилых высоток: совет поддержал только малоэтажное строительство, чтобы архитектура не загораживала вид», — отметил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Конгрессно-выставочный центр на Восточном шоссе построит частный инвестор. Градсовет утвердил концепцию объекта, но с условием доработать схему организации парковки.

Отдельно на заседании обсудили инженерные изыскания в пойме Дона. Там планируют создать сеть скважин для постоянного наблюдения за грунтовыми водами. Эта мера необходима для учёта рисков подтопления при возможном будущем освоении территории.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше