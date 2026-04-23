В Железногорске пассажирский автобус врезался в дерево (видео)

В Железногорске полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром 23 апреля в районе дома № 26ж по улице Загородной. По предварительным данным, автобус, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, двигался в сторону КПП № 4. При подъеме в гору 60-летний водитель не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате происшествия пострадали восемь пассажиров и сам водитель. При этом пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии уточняются.

