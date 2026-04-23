Обгонял Тимати и почти получил «Грэмми»: Российский музыкант засиял на Западе, но его обвинили в воровстве

Российского музыканта Дмитрия Волынкина, известного как ØneHeart, обвинили в нарушении авторских прав в США. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как известно, под этим псевдонимом выступает Дмитрий Волынкин из Тамбовской области — один из самых прослушиваемых российских артистов на Spotify. Его треки Snowfall, This Feeling и Every Night набрали миллиарды прослушиваний и стали популярны в TikTok и Instagram*.
С обвинениями выступил американский музыкант My Head Is Empty, работающий в нишевой электронной музыке. По его словам, несколько лет назад он сотрудничал с ØneHeart, однако позже между ними возник серьезный конфликт.
Американец заявил, что российский музыкант якобы копирует обложки его релизов, а также использует труд менее известных артистов, забирая себе основную славу. В качестве примера он привел хит Snowfall, заявив, что ключевую работу над треком выполнил музыкант reidenshi, однако ØneHeart фактически подает композицию как собственную.
Кроме того, My Head Is Empty рассказал, что пытался поднять этот вопрос через представителей общего лейбла dreamscape, но результата это не дало. После публичных обвинений, по его словам, он получил от Волынкина досудебную претензию с требованием прекратить распространять ложную информацию.
Немногим ранее KP.RU рассказывал историю ØneHeart. Дмитрий Волынкин родом из города Кирсанов Тамбовской области, а писать музыку начал еще в 11 лет. Музыкальную школу по классу фортепиано он окончил экстерном с красным аттестатом, а уже к 18 годам стал самым прослушиваемым российским музыкантом на Spotify, обогнав даже Петра Чайковского.