БПЛА ударили по Белгороду: произошел пожар, есть пострадавшие

Беспилотники продолжают наносить удары по Белгороду — в результате очередной атаки два человека получили осколочные ранения. Пострадавшие госпитализированы. Также произошло возгорание хозяйственной постройки на территории одного из домовладений. Пожарные расчеты ликвидировали возгорание. Об этом 22 апреля в своем Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

Источник: Коммерсантъ

«На местах ЧП продолжают работу оперативные службы, специалисты фиксируют последствия», — написал господин Демидов.

«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщил, что в ночь на 23 апреля дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы подавили и уничтожили 24 беспилотника над одним городом и восемью районами Воронежской области. В результате падения обломков БПЛА в одном из муниципалитетов были повреждены кровля и фасад частного дома, а также два автомобиля. Пострадавших нет.

