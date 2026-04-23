Летом в территориях края пройдут крупные фестивали

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Летом в Красноярском крае пройдут крупные фестивали, которые получили поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Летом в посёлке Усть-Кемь пройдёт фестиваль «Енисейская уха». Гостей ждут соревнования по приготовлению ухи, ярмарка, ремесленные мастер-классы и программа на берегу Енисея.
В августе Енисейск превратится в живую декорацию купеческой эпохи. «Енисейская августовская ярмарка» — это ремёсла, гастрономия, театрализованные представления и возможность почувствовать атмосферу старинного сибирского города.
Финальной точкой станет фестиваль «Маклаков луг — Земля Сибирская» в Лесосибирске. Это масштабное событие в формате «живой истории», где гости смогут познакомиться с бытом первопоселенцев, попробовать традиционные ремёсла и стать участниками интерактивных площадок.
В Минусинском округе пройдёт фестиваль гостеприимства и национальных традиций «Перекрёсток культур». Это одно из ярких событий юга края, привлекающее гостей из разных регионов страны. Фестиваль объединяет культуры народов края, а также республик Тыва и Хакасия, создавая пространство живого диалога традиций. Гостей ждут национальные подворья, блюда национальной кухни, мастер-классы по традиционным ремёслам, ярмарки, гастрономические зоны, интерактивные активности, традиционные игры и спортивные состязания. Фестиваль становится точкой притяжения, где можно почувствовать настоящее сибирское гостеприимство.
В Шарыповском округе состоится всероссийский фестиваль «Открытие» — событие, которое ежегодно собирает гостей из разных регионов. Фестиваль проходит на стыке науки, культуры и современного искусства и предлагает формат «умного отдыха». Шарыпово известно тем, что здесь обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавров. Именно эта особенность легла в основу концепции фестиваля. Гости могут не только слушать лекции, но и задавать вопросы, участвовать в обсуждениях и даже отправиться в палеонтологическую экспедицию. Программа включает научно-популярные лекции и дискуссии, музыкальные выступления, творческие площадки, семейные активности и интерактивные форматы.
«Реализация таких проектов позволяет не только раскрывать уникальность территорий, но и увеличивать поток гостей из разных регионов, открывать новые туристические маршруты и создавать точки притяжения в разных частях края», — подчеркнула руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло.