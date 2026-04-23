Прикамские бизнесмены включены в рейтинг миллиардеров Forbes

Издание Forbes опубликовало рейтинг из 156 миллиардеров России. В него вошли предприниматели, бизнес которых связан с Пермским краем.

На 29-м месте в рейтинге расположился Дмитрий Рыболовлев, бывший владелец «Уралкалия». За год его состояние увеличилось с $6,4 млрд до $6,7 млрд. Активы совладельца АО ОХК «Уралхим» Дмитрия Мазепина, который оказался на 56-м месте, выросли с $2,2 млрд до $2,5 млрд. Президент «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев нарастил капитал с $1,1 млрд до $1,3 млрд и занял 126-ю строчку в рейтинге.

По подсчетам Forbes, совокупное состояние российских миллиардеров выросло с прошлогодних $625,5 млрд до рекордных $696,5 млрд по состоянию на середину апреля 2026 года.