Муниципальная парковка в Нижнем Новгороде подорожает с 1 июня

В Нижнем Новгороде с 1 июня 2026 года вырастут тарифы на парковочные места, предоставляемые муниципальным казенным учреждением «Автохозяйство управления делами администрации города». Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Согласно документу, стоимость одного места на закрытой отапливаемой территории гаража составит 11 тысяч рублей в месяц вместо прежних 10 тысяч. Парковка на открытой площадке обойдется в восемь тысяч рублей — ранее тариф составлял семь тысяч.
Отметим, что МКУ «Автохозяйство» занимается транспортным обслуживанием мэрии и городской Думы, а также обеспечивает сохранность и техсостояние переданного ему автопарка и имущества. Кроме того, учреждение оказывает платные услуги: от грузопассажирских перевозок до техобслуживания, мойки и предоставления парковочных мест.