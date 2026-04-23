Следующая неделя в Прикамье принесет потепление до +17°С

В Пермском крае ожидается постепенное возвращение к климатической норме: в начале следующей недели прогнозируют потепление до +17°С. Об этом в своем телеграм-канале сообщает доктор географических наук, профессор Андрей Шихов.
Однако в ближайшие дни из-за притока холодного влажного воздуха с Баренцева моря на большей части территории Европейской России ожидаются холода и осадки разной фазы. В Прикамье будут преобладать южные и юго-западные ветры. С 23 по 28 апреля температура чуть ниже нормы. Значительные осадки прогнозируют в субботу 25 апреля. При этом не исключается вероятность дополнительных осадков.
Четверг, 23 апреля, станет холодным днем. Местами возможны прояснения, но температура днем составит всего +4…+9°С, в Перми до +5…+7°С. Зато ночь может оказаться самой холодной за вторую половину апреля: −1…-6°С, а на северо западе края даже до −8°С. На юго востоке днем пройдет мокрый снег и дождь.
В пятницу, 24 апреля, ночью еще прохладно: от 0 до −5°С по краю, в Перми до −3°С. Днем заметно потеплеет — до +7…+12°С, в Перми около +10°С. Осадки маловероятны.
В субботу регион окажется под влиянием циклона. Утром пройдут умеренные дожди, а затем могут начаться ливни с крупой и усиление ветра — на юге порывы до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит от 0 до +5°С, а днем от +5 до +10°С. В центре и на востоке края начнет активно таять снег.
В воскресенье в тылу циклона сохранится прохладная погода. Возможны ливневые дожди и снежная крупа, а ночью — мокрый снег с вероятностью формирования снежного покрова. Температура ночью будет от −1 до +4°С, днем — +4…+9°С. А в понедельник, 27 апреля, ожидается существенное потепление до +12…+17°С днем за счет теплых воздушных масс с юга.