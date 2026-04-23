Важная дорога к селам Волгоградской области станет новой

В 2026 году жители Дубовского района Волгоградской области получат обновленную дорогу, ведущую сразу к двум селам — Давыдовке и Прямой Балке. Этот подъезд, протяженностью около 20 километров, соединяет населенные пункты с основной трассой «Песковатка — Лозное — Большая Ивановка — Чернозубовка». Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.
По информации областного комитета транспорта и дорожного хозяйства, подрядчики уже активно фрезеруют старое покрытие и укладывают первый, выравнивающий слой. Впереди их ждет еще много задач: они сделают выравнивающий слой на примыканиях, укрепят обочины, установят сигнальные столбики, новые дорожные знаки и нанесут разметку. Все работы планируется завершить до конца 2026 года.
Когда ремонт закончат, транспортная доступность обоих сел значительно улучшится. Поездки станут комфортнее и, что самое главное, безопаснее для всех участников движения.