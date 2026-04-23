Свыше 600 новых деревьев посадят в Нижнем Новгороде

657 деревьев и 384 кустарника планируют посадить на территории Нижнего Новгорода в текущем году. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском комитете экологии.
Посадка новых зеленых насаждений предусмотрена в Канавинском, Ленинском и Нижегородском районах города. Наиболее крупные посадки произведут на Московском шоссе — от дома № 30 до дома № 146 (223 дерева), площади Маркина (195 кустарников), Похвалинском съезде (133 дерева) и на круговой развязке по улице Бетанкура (115 кустарников и 3219 квадратных метров газона).
«Также будет произведена посадка кустарников (взамен выпавших в зимний период) и однолетних травянистых растений в ранее установленные кашпо по улицам Советской, Семашко, Минина, Варварской, Грузинской, Кожевенной, на набережной Гребного канала», — рассказали в комитете экологии.
В рамках компенсационного озеленения Нижнего Новгорода будет восстановлено 1912 деревьев, 1451 кустарник и 49379 квадратных метров газона.
