Свыше 600 новых деревьев посадят в Нижнем Новгороде

Озеленение города пройдет в рамках муниципальных контрактов.

Источник: Время

657 деревьев и 384 кустарника планируют посадить на территории Нижнего Новгорода в текущем году. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском комитете экологии.

Посадка новых зеленых насаждений предусмотрена в Канавинском, Ленинском и Нижегородском районах города. Наиболее крупные посадки произведут на Московском шоссе — от дома № 30 до дома № 146 (223 дерева), площади Маркина (195 кустарников), Похвалинском съезде (133 дерева) и на круговой развязке по улице Бетанкура (115 кустарников и 3219 квадратных метров газона).

«Также будет произведена посадка кустарников (взамен выпавших в зимний период) и однолетних травянистых растений в ранее установленные кашпо по улицам Советской, Семашко, Минина, Варварской, Грузинской, Кожевенной, на набережной Гребного канала», — рассказали в комитете экологии.

В рамках компенсационного озеленения Нижнего Новгорода будет восстановлено 1912 деревьев, 1451 кустарник и 49379 квадратных метров газона.

Ранее мы писали, что городские службы готовятся к высадке цветов в районах Нижнего Новгорода.