Временные ограничения продолжают действовать в аэропорту им В. П. Чкалова

Задержано два рейса из регулярного расписания аэропорта.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов продолжают действовать в аэропорту им. В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«На текущий момент в Нижнем Новгороде задержано два рейса из регулярного расписания аэропорта», — уточняется в публикации.

Пассажиров, которые только планируют выезжать в аэропорт, просят следить за статусами рейсов на сайтах авиакомпаний.

Напомним, что беспилотники были сбиты в небе Нижегородской области прошедшей ночью. Всего над регионами страны уничтожено 154 вражеских БПЛА.

