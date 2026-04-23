Временные ограничения продолжают действовать в аэропорту им В. П. Чкалова

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов продолжают действовать в аэропорту им. В. П. Чкалова в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«На текущий момент в Нижнем Новгороде задержано два рейса из регулярного расписания аэропорта», — уточняется в публикации.
Пассажиров, которые только планируют выезжать в аэропорт, просят следить за статусами рейсов на сайтах авиакомпаний.
Напомним, что беспилотники были сбиты в небе Нижегородской области прошедшей ночью. Всего над регионами страны уничтожено 154 вражеских БПЛА.
