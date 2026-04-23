Выездная бригада врачей обследует жителей отдалённых сёл Амурского района

Жителей отдаленных поселений Амурского района пригласили на бесплатные медицинские обследования. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», прием проведут специалисты КГБУЗ «Территориальный консультативно-диагностический центр г. Комсомольска-на-Амуре» по программе Здоровое сердце".
Данная программа проводится в районе на протяжении нескольких лет и довольно востребована среди жителей поселений, ведь это хорошая возможность пройти обследования без выезда в административный центр.
В этом году медицинская бригада, в составе которой аллерголог, кардиолог, эндокринолог, а также передвижная флюорографическая установка будут работать в селах района с 27 по 30 апреля:
27 апреля прием будет проходить в с. Омми (10:30 до 15:00);
28 апреля — поселок Известковый (с 10:30 до 15:00);
29 апреля — село Болонь (с 10:30 до 14:00);
29 апреля — село Джуен (с 15:00 до 18:00);
30 апреля — Село Ачан (с 10:30 до 15:00).
— Жители смогут пройти обследования рядом с местом проживания без необходимости выезда в город. Призываем воспользоваться возможностью и пройти профилактическое обследование. Это важно для раннего выявления заболеваний и сохранения здоровья, — отметили в администрации Амурского района.