Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выездная бригада врачей обследует жителей отдалённых сёл Амурского района

Программа «Здоровое сердце» проходит на протяжении нескольких лет.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жителей отдаленных поселений Амурского района пригласили на бесплатные медицинские обследования. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», прием проведут специалисты КГБУЗ «Территориальный консультативно-диагностический центр г. Комсомольска-на-Амуре» по программе Здоровое сердце".

Данная программа проводится в районе на протяжении нескольких лет и довольно востребована среди жителей поселений, ведь это хорошая возможность пройти обследования без выезда в административный центр.

В этом году медицинская бригада, в составе которой аллерголог, кардиолог, эндокринолог, а также передвижная флюорографическая установка будут работать в селах района с 27 по 30 апреля:

27 апреля прием будет проходить в с. Омми (10:30 до 15:00);

28 апреля — поселок Известковый (с 10:30 до 15:00);

29 апреля — село Болонь (с 10:30 до 14:00);

29 апреля — село Джуен (с 15:00 до 18:00);

30 апреля — Село Ачан (с 10:30 до 15:00).

— Жители смогут пройти обследования рядом с местом проживания без необходимости выезда в город. Призываем воспользоваться возможностью и пройти профилактическое обследование. Это важно для раннего выявления заболеваний и сохранения здоровья, — отметили в администрации Амурского района.