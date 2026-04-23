Группу из пятерых рыбаков разыскивают в Хабаровском крае

Согласно запросу об оказании содействия в розыске, поступившему от районного отдела полиции в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, группа людей уехала на рыбалку и до настоящего времени их местоположение неизвестно. По предварительной информации, пятеро человек в возрасте от 19 до 32 лет на автомобиле 18 апреля уехали из Хабаровска. Предположительно рыбачить они собирались в районе реки Катен. Телефонной связи с ними в настоящее время нет.