Группу из пятерых рыбаков разыскивают в Хабаровском крае

Днём 23 апреля из Хабаровска в район имени Лазо на автомобиле повышенной проходимости выехали шестеро спасателей ПСО (с. Ракитное) МЧС России с необходимым снаряжением, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Согласно запросу об оказании содействия в розыске, поступившему от районного отдела полиции в Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, группа людей уехала на рыбалку и до настоящего времени их местоположение неизвестно. По предварительной информации, пятеро человек в возрасте от 19 до 32 лет на автомобиле 18 апреля уехали из Хабаровска. Предположительно рыбачить они собирались в районе реки Катен. Телефонной связи с ними в настоящее время нет.