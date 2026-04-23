В Хабаровске схема обмана в 2 млн вывела полицию на студента из Подмосковья

В Хабаровске полицейские задержали 21-летнего жителя города Королёва Московской области по подозрению в пособничестве телефонным мошенникам, — сообщает УМВД России по Хабаровскому краю.
По данным следствия, молодой человек выполнял роль курьера в схеме дистанционного мошенничества и похитил у 71-летней жительницы Центрального района около 2 миллионов рублей.
История началась в середине марта, когда пенсионерка обратилась в отдел полиции № 4. Женщина рассказала, что стала жертвой телефонных аферистов.
Неизвестные убедили её, что по её персональным данным якобы совершаются переводы лицам, находящимся в федеральном розыске. Чтобы «избежать уголовной ответственности» и сохранить деньги, ей предложили перевести часть средств на «безопасные счета», а остальное передать наличными «доверенному лицу».
Пенсионерка выполнила инструкции: около 800 тысяч рублей она перевела через банкоматы, а ещё примерно 2 миллиона рублей передала молодому человеку, который пришёл к её дому.
Как установили оперативники, именно он оказался курьером мошенников. После получения денег он выехал во Владивосток и перевёл всю сумму кураторам.
Известно, что задержанный учится в одном из столичных вузов и параллельно работает учителем технологии в школе.
Сам он пояснил, что с ним связались неизвестные через мессенджер, представились сотрудниками спецслужб и убедили участвовать в «операции по задержанию преступников». Ему дали задание забрать деньги у пенсионерки и перевести их по указанным реквизитам, оставив себе средства на дорогу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Её санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проверяется его возможная причастность к другим эпизодам.