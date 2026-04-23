В Прикамье весной резко вырос спрос на мангальщиков

Спрос на подработку шашлычниками и мангальщиками в Прикамье вырос на 69%, сообщает «Новый компаньон».
С приходом весны в Пермском крае резко вырос интерес к сезонной подработке. Количество откликов от желающих устроиться шашлычниками или мангальщиками увеличилось на 69%, а число вакансий — на 18%, сообщили «Новому компаньону» аналитики сервисов по поиску работы.
Работодатели активно ищут специалистов для пикников, выездов на природу и мероприятий под открытым небом. Эксперты связывают всплеск спроса с традиционным весенним ростом интереса к приготовлению мяса на огне.
В целом по стране количество предложений для шашлычников выросло на 38% по сравнению с прошлым годом. В Уральском федеральном округе интерес к таким услугам увеличился почти в полтора раза (+44%).
Параллельно растёт и популярность бронирования беседок для пикников. По России спрос на услугу «занять беседку» вырос на 22%, в Приволжском федеральном округе — на 27%. Стоимость в регионе начинается от 3000 рублей.
Эксперты отмечают: приготовление шашлыка стало важным весенним ритуалом для многих россиян. Из-за растущей популярности пикников найти свободную беседку и правильно прожарить мясо становится всё сложнее, поэтому люди всё чаще обращаются к профессионалам.