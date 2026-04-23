В Волгоградской области спрос на технику для посевной взлетел на 93%

Волгоградская область стала лидером среди субъектов РФ по востребованности новой сельскохозяйственной техники. По данным экспертов «Авито», весной спрос в регионе подскочил на 94,3%.

Как горячие пирожки сейчас фермеры раскупают транспортеры, грядообразователь, картофелесажалки, посевные комплексы, культиваторы, плуги, тракторы, сеялки, разбрасыватели удобрений.

Помимо Волгоградской области, в тройку по росту динамики спроса вошли Ростовская область +93,3% и Оренбургская область +90,5%.

Отметим, кроме новой техники весной специалисты фиксируют и рост интереса сельхозпроизводителей к запчастям. В мае самыми востребованными стали комплектующие к двигателям, на которые пришлось 26% от всех продаж. Следом идут трансмиссии — 17%, а также гидравлика и пневмосистемы — 10%.

Фото из архива ИА «Высота 102».