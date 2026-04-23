Обломки БПЛА повредили объект на территории нижегородского предприятия

Пожар начался после падения обломков БПЛА в Нижегородской области 23 апреля. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.
В ночь на четверг силы ПВО сбили 11 вражеских дронов над промзоной Кстовского района. Падение обломков БПЛА привело к повреждению и последующему горению объекта на нижегородском предприятии. Оперативные службы устраняют последствия случившегося. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что аэропорт Нижнего Новгорода ввел ограничения на прием и выпуск самолетов. Известно о задержке четырех рейсов.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше