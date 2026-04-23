Воронежских водителей предупредили о дождях на трассе М-4 «Дон»

Рекомендовано выбирать скорость с учетом состояния проезжей части.

Источник: Комсомольская правда

На федеральной трассе М-4 «Дон» в Воронежской области местами утром и в течение всего дня 23 апреля ожидаются дожди. Об ухудшении погодных условий автомобилистов предупредили в социальных сетях государственной компании «Автодор».

Водителям, следующим по направлению к Черному морю, стоит приготовиться к капризам погоды. При этом интенсивность дождя будет меняться в зависимости от участка трассы.

Однако и это еще не все сюрпризы природы: днем и ближе к вечеру в Московской области синоптики прогнозируют переход дождя в мокрый снег.

В государственной компании «Автодор» призвали автомобилистов не терять бдительность. В ведомстве подчеркнули, что потоки воды не только ухудшают видимость, но и делают полотно скользким. Поэтому водителям рекомендовано выбирать скорость с учетом состояния проезжей части, держать увеличенную дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и следить за информацией на электронных табло над трассой.