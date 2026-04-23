ФСБ задержала жителя Кубани, планировавшего вступить в террористический батальон

Сотрудники краевого управления ФСБ предотвратили попытку жителя Кубани присоединиться к украинскому военизированному формированию, которое признано в России террористическим. Мужчину задержали прямо при попытке выехать из страны, после чего в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Как выяснили оперативники, задержанный оказался жителем Каневского района. Он самостоятельно нашел в мессенджере Telegram представителя запрещенной организации и связался с ним, чтобы договориться о вступлении в ряды боевиков.
Получив от своего куратора все необходимые инструкции, злоумышленник попытался покинуть территорию Российской Федерации. Однако его планы пресекли сотрудники управления, задержавшие мужчину на границе.
В отношении кубанца сейчас расследуется уголовное дело. Его обвиняют в приготовлении к участию в деятельности террористической организации по соответствующей статье Уголовного кодекса.
Стоит добавить, что это не единичный случай на юге страны. Ранее в Крыму вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в государственной измене.
По данным республиканской прокуратуры, крымчанин также выступал против специальной военной операции. Он установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины через соцсети и по заданию куратора собирал секретные сведения о военных объектах на территории полуострова. Суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет колонии строгого режима.