В Хабаровском крае спасатели ищут группу, исчезнувшую в тайге

В Хабаровском крае продолжаются поиски группы людей, связь с которыми прервалась после выезда из города, — сообщает МЧС России.
Днём 23 апреля спасатели поисково-спасательного отряда села Ракитное выехали из Хабаровска в район имени Лазо. В операции задействованы шесть специалистов и автомобиль повышенной проходимости со всем необходимым снаряжением.
Поводом для выезда стал запрос полиции о помощи в розыске. По предварительным данным, группа людей уехала из Хабаровска 18 апреля и с тех пор на связь не выходила.
Известно, что речь идёт о пятерых людях в возрасте от 19 до 32 лет. Предположительно, они направлялись в сторону реки Катен. Дальнейший маршрут и обстоятельства их исчезновения пока неизвестны.
В социальных сетях сообщается, что группа могла планировать поездку на природу и находилась в районе имени Лазо ещё 20 апреля. Также упоминается возможный маршрут в сторону реки Балаза, примерно в 200 километрах от Хабаровска.
Последние зафиксированные данные указывают на участок трассы Р-454 в районе развилки на населённый пункт Южный — после этого связь оборвалась.
Сейчас спасатели и полиция проверяют возможные направления движения и отрабатывают все версии.
Поисковые работы продолжаются.