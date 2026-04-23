Движение общественного транспорта после ночной атаки в Самаре восстановлено

В Самаре возобновлено полноценное движение общественного транспорта после временной остановки, связанной с атакой беспилотников. О возвращении транспорта к обычному режиму сообщил глава города Иван Носков.

Источник: Life.ru

«Движение общественного транспорта восстановлено в полном объёме», — написал он в своём канале в MAX.

Ранее в Самаре беспилотник атаковал жилую многоэтажку, в результате чего серьёзно пострадали верхние этажи здания. Удар пришёлся по крыше, которую частично «снесло» взрывом, а также повредил квартиры. После столкновения с домом беспилотник разрушился, его обломки упали во двор.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше