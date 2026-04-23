Депутата из Санкт-Петербурга сняли с поезда в Ростове-на-Дону

Муниципального депутата из Санкт-Петербурга Михаила Матюшина сняли с поезда на территории Ростова-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Источник: Коммерсантъ

По предварительным данным, мужчина следовал в Адлер. В пути он распивал спиртные напитки вместе с соседями по купе. После жалоб проводник сделал пассажирам замечание, но ситуация не изменилась.

Позже в вагон прибыли сотрудники транспортной полиции. Депутата сняли с поезда и доставили в дежурную часть. Супруга задержанного обратилась в правоохранительные органы после его исчезновения. Затем были оформлены необходимые документы, и его освободили.

Обстоятельства произошедшего уточняются.