ГОСТ на отопление квартир появился в России

В России начал действовать новый ГОСТ на системы отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщили в Росстандарте.

В России начал действовать новый ГОСТ на системы отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщили в Росстандарте.

Уточняется, что обновленные нормы устанавливают требования к оборудованию, через которое квартиры подключаются к централизованной системе отопления с автоматическим управлением. Такие системы позволяют дистанционно контролировать температуру, настраивать режимы обогрева и учитывать потребление тепла.

Внедрение стандарта даст возможность регулировать температуру воздуха в помещениях для снижения расхода тепловой энергии и повышения комфорта проживания.

Требования распространяются на проектировщиков, застройщиков, управляющие компании и производителей оборудования, которым предстоит учитывать новые нормы при разработке проектов и выборе технических решений, передает РИА Новости.

