ГОСТ на отопление квартир появился в России

В России начал действовать новый ГОСТ на системы отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщили в Росстандарте.
Уточняется, что обновленные нормы устанавливают требования к оборудованию, через которое квартиры подключаются к централизованной системе отопления с автоматическим управлением. Такие системы позволяют дистанционно контролировать температуру, настраивать режимы обогрева и учитывать потребление тепла.
Внедрение стандарта даст возможность регулировать температуру воздуха в помещениях для снижения расхода тепловой энергии и повышения комфорта проживания.
Требования распространяются на проектировщиков, застройщиков, управляющие компании и производителей оборудования, которым предстоит учитывать новые нормы при разработке проектов и выборе технических решений, передает РИА Новости.
Кроме того, в России разработали проект ГОСТа для блюд русской кухни. Что о нем известно и действительно ли он нужен — в материале «Вечерней Москвы».
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки. Он начнет действовать с 1 апреля 2026 года. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, что предполагает новый межгосударственный стандарт и как изменятся цены на хлеб.