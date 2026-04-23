Несколько человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Дании

3 апреля пассажирский поезд, который ехал из Москвы в Челябинск, сошел с рельсов в Ульяновской области. В результате несколько вагонов опрокинулись. Позже стало известно, что количество пострадавших при сходе вагонов поезда Москва — Челябинск в Ульяновской области увеличилось до 59 человек. Из них 21 человек госпитализирован. «Вечерняя Москва» собрала подробности этой аварии.