Несколько человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Дании

Несколько человек пострадали при столкновении двух поездов в Дании. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на местные экстренные службы.
Инцидент произошел к северу от Копенгагена, на железнодорожной линии, соединяющей города Хиллерод и Кагеруп.
Агентство уточняет, что на путях столкнулись две электрички. Людей, заблокированных в вагонах, нет: все покинули поезда. Количество пострадавших варьируется от пяти до десяти.
7 апреля скоростной поезд во Франции столкнулся с грузовиком, который перевозил военную технику. Авария произошла в коммуне Не-ле-Мин департамента Па-де-Кале на севере республики. В результате инцидента машинист погиб, еще 27 человек пострадали.
3 апреля пассажирский поезд, который ехал из Москвы в Челябинск, сошел с рельсов в Ульяновской области. В результате несколько вагонов опрокинулись. Позже стало известно, что количество пострадавших при сходе вагонов поезда Москва — Челябинск в Ульяновской области увеличилось до 59 человек. Из них 21 человек госпитализирован. «Вечерняя Москва» собрала подробности этой аварии.