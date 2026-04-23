Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два пригородных поезда столкнулись в Дании, есть пострадавшие

Столкновение двух поездов произошло вблизи города Хиллерод.

Источник: Комсомольская правда

В Дании произошло столкновение двух поездов. При инциденте есть пострадавшие. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно имеющимся данным, ЧП случилось вблизи Хиллерода — к северу от Копенгагена. Представитель пожарной службы датской столицы подтвердил характер аварии.

«Столкнулись лоб в лоб два пригородных поезда», — заявил он.

По его словам, все пассажиры смогли самостоятельно покинуть вагоны. Никто не оказался заблокирован внутри. Тем не менее среди людей есть пострадавшие, но пока не афишируется цифра. На место аварии уже направлены экстренные службы.

Ранее аналогичный инцидент произошел во Франции. Там скоростной поезд столкнулся с военным конвоем сухопутных войск недалеко от Ноэ-ле-Мин. Из-за аварии нарушено железнодорожное сообщение. Известно, что конвой перевозил армейские машины. Однако среди пассажиров пострадавших не было.